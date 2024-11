Allo stadio comunale Macrì è in programma oggi il quadrangolare di calcio in rosa tra Rende, Coscarello Vibo, Cus Cosenza e Locri

La Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) ha scelto la città di Locri come sede del torneo inaugurale della stagione del calcio femminile, un segno di attenzione e valorizzazione per il calcio rosa. Oggi, presso lo stadio Macrì di Locri, quattro squadre scenderanno in campo per dare il via ufficiale alla nuova stagione, con incontri previsti dalle 10:00 alle 16:00.

L’evento rappresenta non solo una giornata di sport, ma anche un momento di celebrazione per lo sviluppo del calcio femminile a livello regionale, offrendo un’occasione unica ai tifosi per assistere a incontri di qualità e sostenere le atlete impegnate nel torneo.

L’evento è stato voluto dal presidente Saverio Mirarchi, presente in questa domenica sportiva per dar forza e valore al movimento femminile. Locri giocherà a casa propria presentando la neo compagine, la “Locri Next Gen Calcio Femminile Athena Nike”. Il presidente Carlo Alia, coadiuvato dal dg Ferdinando Armeni e con l’ausilio anche di alcuni sostenitori, hanno deciso di realizzare il sogno di tante appassionate di questo sport. La squadra si articola su due categorie, under 15 prima squadra, inoltre partirà presto un progetto chiamato Playmakers indetto dalla FIFA che coinvolgerà le bambine dai 5 agli 8 anni. Intanto domenica 27 ottobre si inizierà con Rende, Coscarello Vibo, Cus Cosenza e Locri per il taglio del nastro stagionale.