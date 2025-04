Cronaca

Anas, sospesi a Pasqua i lavori sulla SS 682 Jonio-Tirreno

In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti attesi in occasione delle prossime Festività Pasquali, in corrispondenza dei giorni di esodo, Anas sospenderà i lavori di riqualificazione delle gallerie “Limina” e “Torbido” lungo strada statale 682 'Jonio Tirreno', in Provincia di Reggio Calabria. Nel dettaglio, a partire dalla notte di venerdì 18 e fino alla notte di lunedì 21 compresa, le gallerie rimarranno aperte al traffico, con il solo mantenimento del senso unico alternato all'interno della galleria “Torbido”.