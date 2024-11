Cronaca

Asse del male Plati Milano, venti arresti in lombardia

Venti arresti fra le province di Pavia, Milano, Lecco, Piacenza e Reggio Calabria per spaccio. In manette anche il capo ultra del Milan, Luca Lucci, gia in carcere per la precedente indagine sulla delinquenza nelle curve milanesi e noto per la sua vicinanza a Matteo Salvini.