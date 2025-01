Cronaca

Banco alimentare sotto sfratto, filiera a rischio

La sede di Montalto Uffugo del Banco Alimentare è sotto sfratto. Non per morosità ma per una scadenza contrattuale. L'ente benefico ha chiesto tempi ragionevoli per individuare una sede alternativa idonea ma nel frattempo non può accedere ai magazzini dove sono stipati i prodotti destinati alle famiglie meno abbienti.