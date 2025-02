Cronaca

Bimbi in ospedale, operato il fratellino minore

È stato sottoposto ad intervento chirurgico uno dei due fratellini di Paola ricoverati all'ospedale di Cosenza con segni di fratture e maltrattamenti. Proseguono le indagini per accertare in quali contesti le lesioni siano maturate mentre è gara di solidarietà per la raccolta di indumenti e giocattoli da regalare ai due bimbi.