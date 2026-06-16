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Cronaca

Caporalato, De Caprio propone legge regionale

A pochi giorni dalla tragedia di Amendolara, la politica regionale si attiva per contrastare il fenomeno del caporalato. Il consigliere di Forza Italia, Antonio De Caprio, ha presentato una proposta di legge

16 giugno, 2026
Tag
strage amendolara · antonio de caprio · caporalato
Cronaca

Strage di Amendolara, attesa per i funerali

13 giugno 2026
Ore 11:25
Strage di Amendolara, attesa per i funerali
Cronaca

Estate Calabria, aumentano i collegamenti ferroviari

16 giugno 2026
Ore 10:31
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Cronaca

Antimafia penitenziaria garante audita in commissione

15 giugno 2026
Ore 12:32
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Cronaca

Reggio, in manette il sindacalista Maurizio Chiarolla

13 giugno 2026
Ore 11:18
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Cronaca

Perde fede nuziale durante il ricovero, ipotesi furto

13 giugno 2026
Ore 11:14
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Cronaca

Ponte, l'inchiesta della procura di Catanzaro

12 giugno 2026
Ore 11:33
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Cronaca

Droga e armi tra Sicilia e Malta, arresti anche a Cosenza e Reggio Calabria

12 giugno 2026
Ore 11:28
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Cronaca

Zumpano, rissa in campo nella finale playoff di calcio a 8

12 giugno 2026
Ore 07:32
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Cronaca

Truffe, riciclaggio ed estorsioni: «Ti stacco la testa»

11 giugno 2026
Ore 11:55
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Cronaca

Truffa milionaria tra Nord e Sud, vittima minacciata: «Lo porto in Calabria alla cava»

11 giugno 2026
Ore 07:55
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Cronaca

Femminicidio sventato, fronte comune delle istituzioni

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, nuove ombre dall'inchiesta della Procura

10 giugno 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Il monito di Maria Ida: «Dobbiamo vivere senza paura»

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, inchiesta shock per corruzione

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Ponte sullo Stretto, la società si chiama fuori

9 giugno 2026
Ore 18:30
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Cronaca

Reggio, tracce di storia millenaria in mezzo ai rifiuti

9 giugno 2026
Ore 11:33
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Cronaca

Ecco il francobollo dell'Arma diventato un caso

9 giugno 2026
Ore 11:28
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Cronaca

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8 giugno 2026
Ore 07:18
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Cronaca

Strage di Amendolara, Landini: «Non si può far finta di non vedere»

6 giugno 2026
Ore 14:45
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Cronaca

Amendolara, un minuto di silenzio

6 giugno 2026
Ore 13:52
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Cronaca

Depositi costieri a Vibo Marina: «Prima la sicurezza»

6 giugno 2026
Ore 11:17
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