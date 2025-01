Cronaca

Carabinieri e cittadini salvano un lupo rimasto impigliato in una rete

Un lupo in trappola, che si affida fiducioso all'uomo per assaporare di nuovo la sua libertà. Succede a Pianopoli, in provincia di Catanzaro, dove un esemplare è stato salvato da un gruppo di cittadini e dai carabinieri. Il lupo era rimasto impigliato in una rete metallica, inutile ogni suo tentativo di divincolarsi. Le persone giunte in suo aiuto hanno tagliato via la rete e dopo con una buona dose di forza, lo hanno liberato per poi guardarlo andare via nel buio.