Cronaca

L'intramoenia a Catanzaro: «Visite abusive in nero»

Visite mediche abusive e in nero. Così il gip che ieri ha firmato gli arresti di medici e infermieri dell'ospedale di Catanzaro descrive il sistema scoperchiato dalla Procura. Visite svolte negli studi privati, senza alcun controllo e senza rendicontare tutte le attività. Per chi indaga i medici si sarebbero intascati i soldi delle visite non versandole alle casse ospedaliere