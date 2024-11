Cronaca

Catanzaro ancora senz'acqua, arrivano le autobotti

Attivato a Catanzaro (da ieri senza acqua) il servizio autobotti per rifornire di acqua non potabile i residenti delle zone interessate da disagi. In particolare, i volontari del Gruppo comunale di Protezione civile, nell’arco della mattinata odierna, sono stati presenti nei primi due punti di distribuzione nel quartiere Mater Domini (area mercatale) e nel centro storico (Piazza Matteotti), interessando successivamente anche Siano (Chalet) e Sala (parcheggio funicolare).

Intanto Sorical in un post sui social fa sapere che «sno stati ultimati i lavori di riparazione della condotta che alimenta l’Ipot Santa Domenica di Catanzaro. Tra poco iniziano le manovre di erogazione dalle vasche di Magisano e del relativo impianto di rilancio. Ricordiamo che ci vorranno i tempi tecnici di riavvio, di potabilizzazione, di riempimento dei serbatoi e di entrata in pressione della rete, prima che il servizio vada a regime in tutta la città. Per le emergenze Sorical ha attivato un’autocisterna nell’area ecologia di Siano, mentre altre autobotti della protezione civile sono attive in città».