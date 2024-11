Cronaca

Catanzaro di nuovo piegata dall'emergenza idrica

Una rottura all'impianto di potabilizzazione ha messo in ginocchio il capoluogo di regione, con scuole chiuse e cittadini che si preparano ai rifornimenti. Nei quartieri è forte il malumore e in giornata dovrebbero essere messe a disposizione le autobotti per l'approvvigionamento.