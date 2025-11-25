Cronaca

Cocaina dal Sudamerica su navi container, 28 arresti

Cocaina dal Sudamerica, attraverso navi container, fino in Lombardia per un valore di oltre 27 milioni di euro. È il bilancio dell'inchiesta nell'ambito della quale è stata emessa un'ordinanza a carico di 28 indagati, 25 in carcere e 3 ai domiciliari, appartenenti ad un'associazione criminale armata composta da persone appartenenti alla 'ndrangheta della Locride.