Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Arrestato un 78enne per ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca
Arrestato un 78enne per estorsione nel Reggino

Alcune immagini dell'operazione dei carabinieri che ha portato all'arresto di un uomo di 78 anni nel Reggino con l'accusa di esotorsione aggravata dal metodo mafioso. L'indagine è scaturita dalla denuncia di un imprenditore

20 novembre, 2025
Tag
ndrangheta · estorsione · montebello jonico · reggio calabria
Cronaca

Lotta allo spaccio, Capomolla ne parla all'Unical

19 novembre 2025
Ore 17:45
Lotta allo spaccio, Capomolla ne parla all'Unical
Cronaca

Droga e armi, un arresto a Strongoli

20 novembre 2025
Ore 06:18
Droga e armi, un arresto a Strongoli
Cronaca

Reperti da scavi clandestini trovati al Nord, saranno esposti al museo di Vibo

18 novembre 2025
Ore 13:45
Reperti da scavi clandestini trovati al Nord, saranno esposti al museo di Vibo
Cronaca

Trattore precipita in un burrone, tragedia a Pallagorio

17 novembre 2025
Ore 18:18
Trattore precipita in un burrone, tragedia a Pallagorio
Cronaca

Pallagorio, trattore finisce in un burrone di cento metri: due morti e un ferito grave

17 novembre 2025
Ore 15:03
Pallagorio, trattore finisce in un burrone di cento metri: due morti e un ferito grave
Cronaca

Aperta un'inchiesta sulla morte di Isabel Porco

17 novembre 2025
Ore 13:23
Aperta un'inchiesta sulla morte di Isabel Porco
Cronaca

Caso Mattia Spanò, l'appello al presidente Occhiuto

16 novembre 2025
Ore 11:25
Caso Mattia Spanò, l'appello al presidente Occhiuto
Cronaca

Carceri e sovraffollamento: l'analisi di Catanzariti

15 novembre 2025
Ore 13:19
Carceri e sovraffollamento: l'analisi di Catanzariti
Cronaca

San lucido trovati, proiettili all'ingresso del Comune

15 novembre 2025
Ore 13:16
San lucido trovati, proiettili all'ingresso del Comune
Cronaca

A Cosenza cittadini in protesta per la carenza idrica

15 novembre 2025
Ore 13:14
A Cosenza cittadini in protesta per la carenza idrica
Cronaca

Giustizia, Gratteri: «Pm deve lavorare serenamente»

15 novembre 2025
Ore 13:04
Giustizia, Gratteri: «Pm deve lavorare serenamente»
Cronaca

Trasporto ferroviario, le polemiche dopo la tragedia

14 novembre 2025
Ore 13:26
Trasporto ferroviario, le polemiche dopo la tragedia
Cronaca

Ergastolo per la nonna accusata di infanticidio a Villa

14 novembre 2025
Ore 13:23
Ergastolo per la nonna accusata di infanticidio a Villa
Cronaca

Carceri di Cosenza, familiari dei detenuti preoccupati

13 novembre 2025
Ore 20:00
Carceri di Cosenza, familiari dei detenuti preoccupati
Cronaca

Platì, scoperto un bunker sotterraneo con piantagione di marijuana: padre e figlio denunciati

13 novembre 2025
Ore 06:28
Platì, scoperto un bunker sotterraneo con piantagione di marijuana: padre e figlio denunciati
Cronaca

Corruzione e peculato, arrestata dirigente scolastica

12 novembre 2025
Ore 18:55
Corruzione e peculato, arrestata dirigente scolastica
Cronaca

Corruzione e peculato, arrestata dirigente scolastica

12 novembre 2025
Ore 12:45
Corruzione e peculato, arrestata dirigente scolastica
Cronaca

Arresti a Crotone

12 novembre 2025
Ore 09:30
Arresti a Crotone
Cronaca

Nel porto di Gioia Tauro scoperti 175 chili di cocaina per un valore di 30 milioni di euro

12 novembre 2025
Ore 06:45
Nel porto di Gioia Tauro scoperti 175 chili di cocaina per un valore di 30 milioni di euro
Cronaca

Confisca da 830mila euro alla cosca Trapasso

10 novembre 2025
Ore 07:12
Confisca da 830mila euro alla cosca Trapasso
Cronaca

Disagi in ospedale: centralinista non vedente denuncia

9 novembre 2025
Ore 11:15
Disagi in ospedale: centralinista non vedente denuncia
1
...

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Playlist - Le storie di LAC

L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

L'arte calabrese rivive a Rende con \"Avvicina\"