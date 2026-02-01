Lo spettacolo di Silvana Mansio imbiancata dalla neve

Cronaca

Il maltempo si sta allontanado dalla Calabria, le piogge abbondanti, soprattutto sulle aree joniche e interne e le raffiche di vento forti che hanno accompagnato la perturbazione ciclonica sembrano essersi placate. L’arrivo di aria fredda da nord ha determinato un calo della quota neve, con nevicate intense sui rilievi della Sila e dell’Aspromonte, che offrono nuovamente uno spettacolo suggestivo. Nel video viene mostrata la situazione a Silvana Mansio, nel comune di Casali del Manco (Cs): l’abbondante nevicata ha imbiancato tutto, trasformando il paesaggio in un classico scenario invernale con strade, tetti e campi coperti di neve.