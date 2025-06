Cronaca

Crotone, 24enne aggredito in pieno centro: tre denunce

Le immagini dell'aggresione avvenuta sabato scorso a Crotone al danni di un 24enne in pieno centro cittadino. La polzia ha ricostruito l'episodio di efferata violenza e ha denunciato tre 19enni già noti alle forze dell'ordine per reati in materia di sostanze stupefacenti