Cronaca

Intimidazione a Mileto, parla l'imprenditore

La criminalità alza il tiro e, in Calabria, si registrano nuove intimidazioni ai danni di imprese e nuove attività commerciali. Come è accaduto a Mileto, dove è stato preso d’assalto un self service inaugurato appena pochi giorni fa. Ecco le dichiarazioni del titolare dell’attività