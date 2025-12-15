Reggio senz'acqua, rubate apparecchiature all'interno di un impianto

Cronaca

«Stanotte, intorno alle ore 2.00, ignoti si sono introdotti all’interno dell’impianto del campo pozzi di Gallico Marina, rubando e saccheggiando l’intera apparecchiatura necessaria al funzionamento dell’impianto». Lo comunica Sorical attraverso il proprio profilo social, informando che al momento risultano prive di erogazione idrica le zone di Catona, Gallico, Archi, Pentimele e Santa Caterina.

Il disservizio si aggiunge a quanto già avvenuto nella giornata di ieri, quando l’erogazione dell’acqua nel centro cittadino di Reggio Calabria era stata sospesa a causa di una consistente perdita individuata all’incrocio di via Roma. In quell’occasione il serbatoio del Trabocchetto era stato temporaneamente chiuso per consentire l’esecuzione degli interventi di riparazione necessari.