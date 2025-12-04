Cronaca

Omicidio Scalone, condanna definitiva per Sergio Giana

È diventata definitiva la condanna a 25 anni di reclusione per Sergio Giana, per l'assassinio di Loredana Scalone, la compagna uccisa a coltellate e poi gettata dalla scogliera di Pietragrande. la corte di cassazione ha rigettato il ricorso della difesa