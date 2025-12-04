Omicidio Scalone, condanna definitiva per Sergio Giana
È diventata definitiva la condanna a 25 anni di reclusione per Sergio Giana, per l'assassinio di Loredana Scalone, la compagna uccisa a coltellate e poi gettata dalla scogliera di Pietragrande. la corte di cassazione ha rigettato il ricorso della difesa
Lavori in corso per rimuovere i veicoli andati a fuoco e ripristinare la normalità sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" dopo la rapina al portavalori tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. In direzione nord - come fa sapere Anas - permangono rallentamenti in fase di smaltimento. I veicoli coinvolti nell’assalto, fermi all’interno della galleria Vardaru, sono stati spostati consentendo di riaprire al traffico sulla corsia di sorpasso. La corsia di marcia è chiusa dal km 414,900 al km 412,800, per consentire il completamento delle verifiche da parte del personale Anas per garantire la piena sicurezza della circolazione.