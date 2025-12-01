Cronaca

Assalto a portavalori sull'A2, bottino da 2 milioni

Assalto a un portavalori avvenuto stamane sull’autostrada A2 nel tratto tra gli svincoli di Bagnara e Scilla. I rapinatori che si sono fatti scudo con auto date alle fiamme hanno portato via un bottino di due milioni di euro, denaro destinato al pagamento di pensioni e tredicesima.