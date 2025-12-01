Social
Assalto a portavalori sull'A2, bottino da 2 milioni

Assalto a un portavalori avvenuto stamane sull’autostrada A2 nel tratto tra gli svincoli di Bagnara e Scilla. I rapinatori che si sono fatti scudo con auto date alle fiamme hanno portato via un bottino di due milioni di euro, denaro destinato al pagamento di pensioni e tredicesima.

1 dicembre, 2025
Cronaca

Tragedia sulla 106, Chiara e Antonio: un destino crudele

1 dicembre 2025
Ore 13:15
Cronaca

Cassano all'Ionio, lutto cittadino per Chiara e Antonio

1 dicembre 2025
Ore 20:05
Cronaca

Rapina al portavalori, l'Anas rimuove i veicoli coinvolti

Lavori in corso per rimuovere i veicoli andati a fuoco e ripristinare la normalità sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" dopo la rapina al portavalori tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. In direzione nord - come fa sapere Anas - permangono rallentamenti in fase di smaltimento. I veicoli coinvolti nell’assalto, fermi all’interno della galleria Vardaru, sono stati spostati consentendo di riaprire al traffico sulla corsia di sorpasso. La corsia di marcia è chiusa dal km 414,900 al km 412,800, per consentire il completamento delle verifiche da parte del personale Anas per garantire la piena sicurezza della circolazione.

1 dicembre 2025
Ore 16:26
Cronaca

Qualità della vita, Calabria ancora in coda

1 dicembre 2025
Ore 13:22
Cronaca

Statale 106, settecento morti negli ultimi trent'anni

1 dicembre 2025
Ore 13:19
Cronaca

Assalto a portavalori sull'A2

1 dicembre 2025
Ore 07:22
Cronaca

Verbicaro, ancora danni sulla strada provinciale

30 novembre 2025
Ore 14:22
Cronaca

Bovalino, assenteismo all'Asp: sette indagati

29 novembre 2025
Ore 13:00
Cronaca

Caso UMG, Ministero e Ateneo non saranno parti civili

28 novembre 2025
Ore 19:44
Cronaca

Attentato a Gioia Tauro, la Sindaca scrive a Piantedosi

28 novembre 2025
Ore 19:43
Cronaca

Finanziaria e pro Pal: protesta di piazza a Catanzaro

28 novembre 2025
Ore 12:49
Cronaca

Firmato a Vibo il protocollo antimafia per il turismo

28 novembre 2025
Ore 12:48
Cronaca

Gioia Tauro, uomo lancia molotov negli uffici comunali

27 novembre 2025
Ore 20:22
Cronaca

Attentato incendiario al Comune di Gioia Tauro

27 novembre 2025
Ore 17:25
Cronaca

Molotov al Comune di Gioia Tauro, le parole del sindaco Scarcella

27 novembre 2025
Ore 14:51
Cronaca

Incidente mortale a Mirto, arrestato il guidatore

27 novembre 2025
Ore 12:10
Cronaca

Aiutarono latitanti, sette arresti nel Crotonese

26 novembre 2025
Ore 12:45
Cronaca

Cercatore di funghi scomparso nel Catanzarese: ritrovato

26 novembre 2025
Ore 12:16
Cronaca

Smantellata la rete di fiancheggiatori di due latitanti a Cirò: sette arresti

26 novembre 2025
Ore 06:24
Cronaca

Aggressione shock a una arbitro 17enne

25 novembre 2025
Ore 19:43
Cronaca

Cosenza, nuova protesta in piazza di migranti e Usb

Davanti alla Prefettura, si è tenuto un presidio dell’Unione sindacale di base insieme ai migranti per richiedere di essere ricevuti dalla commissione territoriale di Cosenza. L’appuntamento è fissato per il 2 dicembre

25 novembre 2025
Ore 12:36
