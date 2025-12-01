Assalto a portavalori sull'A2, bottino da 2 milioni
Assalto a un portavalori avvenuto stamane sull’autostrada A2 nel tratto tra gli svincoli di Bagnara e Scilla. I rapinatori che si sono fatti scudo con auto date alle fiamme hanno portato via un bottino di due milioni di euro, denaro destinato al pagamento di pensioni e tredicesima.
Lavori in corso per rimuovere i veicoli andati a fuoco e ripristinare la normalità sull'A2 "Autostrada del Mediterraneo" dopo la rapina al portavalori tra gli svincoli di Scilla e Bagnara. In direzione nord - come fa sapere Anas - permangono rallentamenti in fase di smaltimento. I veicoli coinvolti nell’assalto, fermi all’interno della galleria Vardaru, sono stati spostati consentendo di riaprire al traffico sulla corsia di sorpasso. La corsia di marcia è chiusa dal km 414,900 al km 412,800, per consentire il completamento delle verifiche da parte del personale Anas per garantire la piena sicurezza della circolazione.
