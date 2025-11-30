Verbicaro, ancora danni sulla strada provinciale

A Verbicaro il dissesto idrogeologico continua a fare danni. La strada provinciale che conduce al paese continua a franare, mentre dalla collinetta che costeggia l'arteria cadono massi e alberi, con grave rischio per gli automobilisti in transito. La denuncia del sindaco Felice Spingola,
Davanti alla Prefettura, si è tenuto un presidio dell’Unione sindacale di base insieme ai migranti per richiedere di essere ricevuti dalla commissione territoriale di Cosenza. L’appuntamento è fissato per il 2 dicembre