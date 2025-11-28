Cronaca

Attentato a Gioia Tauro, la Sindaca scrive a Piantedosi

Restiamo sulla cronaca e torniamo su quanto accaduto ieri a Gioia Tauro, quando un uomo ha lanciato una molotov negli uffici comunali. Oggi la sindaca Scarcella ha scritto al ministro degli Interni Piantedosi denunciando un clima di odio ormai insostenibile.