Attentato a Gioia Tauro, la Sindaca scrive a Piantedosi
Restiamo sulla cronaca e torniamo su quanto accaduto ieri a Gioia Tauro, quando un uomo ha lanciato una molotov negli uffici comunali. Oggi la sindaca Scarcella ha scritto al ministro degli Interni Piantedosi denunciando un clima di odio ormai insostenibile.
Davanti alla Prefettura, si è tenuto un presidio dell’Unione sindacale di base insieme ai migranti per richiedere di essere ricevuti dalla commissione territoriale di Cosenza. L’appuntamento è fissato per il 2 dicembre