Caso UMG, Ministero e Ateneo non saranno parti civili
È iniziata oggi l’udienza preliminare per il caso delle cavie maltrattate nei laboratori dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Ministero della Salute e Ateneo rinunciano ai risarcimenti e non saranno fra le parti civili, quasi tutte associazioni animaliste.
