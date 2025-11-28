Cronaca

Caso UMG, Ministero e Ateneo non saranno parti civili

È iniziata oggi l’udienza preliminare per il caso delle cavie maltrattate nei laboratori dell’Università Magna Graecia di Catanzaro. Ministero della Salute e Ateneo rinunciano ai risarcimenti e non saranno fra le parti civili, quasi tutte associazioni animaliste.