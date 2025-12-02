Cronaca

Assalto al portavalori, emergono nuovi dettagli

Ci sono sviluppi importanti sulle indagini dopo l’assalto al portavalori avvenuto ieri all’alba sull’A2. La Polizia sta ricostruendo movimenti, mezzi e componenti del gruppo che ha bloccato l’autostrada tra Scilla e Bagnara, mentre il caso alimenta un duro confronto politico sul tema della sicurezza in Calabria