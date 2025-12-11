Cronaca

'Ndrangheta, 50mila nominativi nella banca dati Dia

È una criminalità organizzata pervasiva e diffusa quella descritta dal direttore della Dia di Catanzaro Beniamino Fazio, durante la presentazione del calendario 2026 dedicato al valore e al coraggio della donna nel contrasto al fenomeno mafioso. 50mila i nominativi inseriti nella banca dati della Dia di persone ritenute contingue alla 'ndrangheta.