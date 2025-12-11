San Luca, sequestrata una serra abusiva di 35mila metri
Operazione dei carabinieri a San Luca, che ha portato al sequestro di un’area agricola abusiva dove sono state realizzate senza permessi serre destinate alla coltivazione di lamponi. Scoperto anche un prelievo illecito di 25mila metri cubi d’acqua al giorno da una fiumara
I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata.