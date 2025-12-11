Liste d attesa alla Dulbecco, sequestro da 9 milioni
Nuovo fronte nell’inchiesta sulle presunte liste d’attesa privatizzate alla Dulbecco di Catanzaro: la Corte dei conti richiede un sequestro conservativo da oltre 9 milioni di euro a carico di 11 medici, tra cui il primario Vincenzo Scorcia.
