Cronaca
Traffico di reperti archeologici, 11 arresti

Sono 11 le persone coinvolte nell'inchiesta messa a segno dalla Procura di Catanzaro che ha disvelato un presunto traffico illecito di reperti archeologici. Secondo quanto emerso i siti saccheggiati sono i parchi archeologici nazionali di Monasterace, di Roccelletta di Borgia e Capo Colonna. I reperti finivano poi sul mercato nero diretti a collezionisti, case d'asta, antiquari e anche musei europei. La procura ha ricostruito anche gli interessi della cosca Arena.

12 dicembre, 2025
procura catanzaro · siti archeologici
Economia e Lavoro

La Cgil in piazza a Crotone contro la legge di bilancio

12 dicembre 2025
Ore 13:40
La Cgil in piazza a Crotone contro la legge di bilancio
Cronaca

Tombaroli in azione, arrestae 11 persone

12 dicembre 2025
Ore 10:39
Tombaroli in azione, arrestae 11 persone
Cronaca

Vibo, dopo due anni riapre piazza Michele Morelli

11 dicembre 2025
Ore 20:36
Vibo, dopo due anni riapre piazza Michele Morelli
Cronaca

Liste d attesa alla Dulbecco, sequestro da 9 milioni

11 dicembre 2025
Ore 20:00
Liste d attesa alla Dulbecco, sequestro da 9 milioni
Cronaca

Cosenza, escalation di violenza due risse in poche ore

11 dicembre 2025
Ore 12:17
Cosenza, escalation di violenza due risse in poche ore
Cronaca

San Luca, sequestrata una serra abusiva di 35mila metri

11 dicembre 2025
Ore 12:07
San Luca, sequestrata una serra abusiva di 35mila metri
Cronaca

'Ndrangheta, 50mila nominativi nella banca dati Dia

11 dicembre 2025
Ore 12:02
'Ndrangheta, 50mila nominativi nella banca dati Dia
Cronaca

Serre di lamponi abusive e acqua sottratta alla fiumara: maxi-sequestro a San Luca

11 dicembre 2025
Ore 06:28
Serre di lamponi abusive e acqua sottratta alla fiumara: maxi-sequestro a San Luca
Cronaca

L'impegno post-pena strumento di reinserimento sociale

9 dicembre 2025
Ore 20:36
L'impegno post-pena strumento di reinserimento sociale
Cronaca

Fuochi pirotecnici illegali sequestrati a Gioia Tauro

9 dicembre 2025
Ore 13:50
Fuochi pirotecnici illegali sequestrati a Gioia Tauro
Cronaca

Traffico di fuochi pirotecnici, sequestro a Gioia Tauro

9 dicembre 2025
Ore 07:27
Traffico di fuochi pirotecnici, sequestro a Gioia Tauro
Cronaca

Carenze e rinvii all'ufficio immigrazione di Cosenza

8 dicembre 2025
Ore 12:54
Carenze e rinvii all'ufficio immigrazione di Cosenza
Cronaca

Parla il marito di Martina: «Sognavamo una famiglia»

7 dicembre 2025
Ore 13:16
Parla il marito di Martina: «Sognavamo una famiglia»
Cronaca

Giovane ferito al volto da colpo di pistola accidentale

6 dicembre 2025
Ore 13:15
Giovane ferito al volto da colpo di pistola accidentale
Cronaca

Filandari, arrestati due giovani per tentato omicidio

I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata. 

5 dicembre 2025
Ore 17:49
Filandari, arrestati due giovani per tentato omicidio
Cronaca

Morte Serafino Congi, la famiglia in protesta all'Asp

4 dicembre 2025
Ore 12:59
Morte Serafino Congi, la famiglia in protesta all'Asp
Cronaca

Omicidio Scalone, condanna definitiva per Sergio Giana

4 dicembre 2025
Ore 12:50
Omicidio Scalone, condanna definitiva per Sergio Giana
Cronaca

Maltempo, precipitazioni intense nella notte a Crotone

4 dicembre 2025
Ore 07:26
Maltempo, precipitazioni intense nella notte a Crotone
Cronaca

Crotone, sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali

3 dicembre 2025
Ore 15:02
Crotone, sequestrata discarica abusiva di rifiuti speciali
Cronaca

Cassano rende l'ultimo saluto a Chiara e Antonio

3 dicembre 2025
Ore 12:55
Cassano rende l'ultimo saluto a Chiara e Antonio
Cronaca

Portavalori, la Cgil chiede tutele per gli operatori

3 dicembre 2025
Ore 12:53
Portavalori, la Cgil chiede tutele per gli operatori
L'artista calabrese Lisa Russo si racconta nella nuova puntata di LaC Storie

L'artista calabrese Lisa Russo\u00A0si racconta nella nuova puntata di\u00A0LaC Storie

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

L'arte calabrese rivive a Rende con "Avvicina"

L'arte calabrese rivive a Rende con \"Avvicina\"