Cronaca

Traffico di reperti archeologici, 11 arresti

Sono 11 le persone coinvolte nell'inchiesta messa a segno dalla Procura di Catanzaro che ha disvelato un presunto traffico illecito di reperti archeologici. Secondo quanto emerso i siti saccheggiati sono i parchi archeologici nazionali di Monasterace, di Roccelletta di Borgia e Capo Colonna. I reperti finivano poi sul mercato nero diretti a collezionisti, case d'asta, antiquari e anche musei europei. La procura ha ricostruito anche gli interessi della cosca Arena.