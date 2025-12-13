Cronaca

Confisca beni a Reggio: colpito promotore finanziario abusivo

A Reggio Calabria è stato confiscato tesoro di 4.000 oggetti preziosi e polizze assicurative del valore di oltre 2 milioni di euro a promotore finanziario abusivo. Per gli inquirenti, il professionista si trova al vertice di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di plurimi reati quali l'abusiva raccolta e gestione del risparmio, la vendita di strumenti finanziari fasulli, l'autoriciclaggio l'impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.