Reggio, confiscati 2 milioni di euro a falso promoter
Provvedimento eseguito dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria che ha portato alla confisca di beni per un valore di circa 2 milioni di euro riconducibili ad un sedicente promotore finanziario. Si tratta di 4.000 oggetti preziosi e polizze assicurative. Centinaia i risparmiatori coinvolti.
