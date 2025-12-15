Cosenza, aperta un inchiesta sulla ragazza scomparsa
La Procura di Cosenza ha aperto un’inchiesta sulla scomparsa di Angelica Causil, la giovane colombiana sparita da Rende venti giorni fa. Le indagini si muovono fra il capoluogo bruzio e Napoli, dov’è partita la prima denuncia.
I Carabinieri eseguono custodia cautelare per un 20enne e un 19enne, indagati per tentato omicidio e detenzione illegale di arma da fuoco. L’aggressione sarebbe nata da una contesa personale e non coinvolgerebbe la criminalità organizzata.