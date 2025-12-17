Social
Cronaca

Catanzaro, elezioni studentesche Umg: denunciata un'aggressione

La denuncia di un’aggressione ai danni di un candidato irrompe nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti al senato accademico dell’Università Magna Graecia di Catanzaro.

17 dicembre, 2025
università magna graecia
Cronaca

Sequestrati 18 milioni di euro dai proventi della droga

16 dicembre 2025
Ore 12:35
Cronaca

Catanzaro, il Consiglio dell'ordine degli avvocati sotto accusa

17 dicembre 2025
Ore 12:39
Cronaca

Sequestrati 248 chili di cocaina al porto di Gioia Tauro

17 dicembre 2025
Ore 06:37
Cronaca

Mandato di arresto europeo per Gaetano Roberto Bruzzese

16 dicembre 2025
Ore 09:35
Cronaca

Evasione fiscale, sequestrati 18 milioni di euro

16 dicembre 2025
Ore 06:44
Cronaca

Cosenza, aperta un'inchiesta sulla ragazza scomparsa

15 dicembre 2025
Ore 17:46
Cronaca

Reggio senz'acqua, rubate apparecchiature all'interno di un impianto

15 dicembre 2025
Ore 11:12
Cronaca

Sit-in a Rossano per il giovane Ahmad detenuto

14 dicembre 2025
Ore 12:50
Cronaca

Reggio, confiscati 2 milioni di euro a falso promoter

13 dicembre 2025
Ore 11:59
Cronaca

Confisca beni a Reggio: colpito promotore finanziario abusivo

13 dicembre 2025
Ore 06:26
Cronaca

Traffico di reperti archeologici, 11 arresti

12 dicembre 2025
Ore 13:38
Cronaca

Tombaroli in azione, arrestae 11 persone

12 dicembre 2025
Ore 10:39
Cronaca

Vibo, dopo due anni riapre piazza Michele Morelli

11 dicembre 2025
Ore 20:36
Cronaca

Liste d attesa alla Dulbecco, sequestro da 9 milioni

11 dicembre 2025
Ore 20:00
Cronaca

Cosenza, escalation di violenza due risse in poche ore

11 dicembre 2025
Ore 12:17
Cronaca

San Luca, sequestrata una serra abusiva di 35mila metri

11 dicembre 2025
Ore 12:07
Cronaca

'Ndrangheta, 50mila nominativi nella banca dati Dia

11 dicembre 2025
Ore 12:02
Cronaca

Serre di lamponi abusive e acqua sottratta alla fiumara: maxi-sequestro a San Luca

11 dicembre 2025
Ore 06:28
Cronaca

L'impegno post-pena strumento di reinserimento sociale

9 dicembre 2025
Ore 20:36
Cronaca

Fuochi pirotecnici illegali sequestrati a Gioia Tauro

9 dicembre 2025
Ore 13:50
Cronaca

Traffico di fuochi pirotecnici, sequestro a Gioia Tauro

9 dicembre 2025
Ore 07:27
