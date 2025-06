Cronaca

Il presidente della Regione indagato per corruzione

Il presidente della Regione Calabria risulta indagato in una inchiesta della Procura di Catanzaro. Si ipotizza il reato di corruzione in concorso con manager a lui molto vicini. Venerdì sono stati notificati avvisi di garanzia a cinque indagati. Il presidente della Regione ha già chiesto di essere sentito in Procura, e sui social attacca: "Accusa infamante".