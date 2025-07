Cronaca

Paura a Tropea, esplode contatore in piazza e i turisti fuggono via

Grande paura ieri sera nella centralissima piazza Veneto a Tropera, dove poco prima delle ore 22 a ridosso dell'area tavoli esterna di un ristorante è letteralemente esploso un contatore Enel. Un botto improvviso seguito da una vampata con scintille, proprio vicinissimo ai clienti del locale.

Immediatamente i presenti sono corsi subito via, compresa la coppia seduta sotto alla cassetta esplosa. «Nessun ferito, fortunatamente - ci hanno confermato dal ristorante in questione -. La signora è riuscita subito a spostarsi senza essere sfiorata dall'esplosione che ha riguardato il contatore di Enel, non la nostra utenza». Il ristorante, infatti, è rimasto aperto «senza alcun problema». Sul posto è poi intervenuta una squadra di tecnici sostituendo il contatore andato letteralmente a fuoco.