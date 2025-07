Cronaca

Occhiuto davanti al Pm, confido in una archiviazione

Il presidente della Regione Calabria è stato sentito questa mattina in Procura a Catanzaro in relazione all'inchiesta per corruzione che lo vede indagato insieme a Paolo Posteraro e Ernesto Ferraro. Un lungo interrogatorio durante il quale ha inteso chiarire la sua posizione: «Confido in una celere archiviazione» ha dichiarato.