Cronaca

Bambina muore dopo aver atteso due ore una ambulanza

Avrebbe atteso due ore l'arrivo di una ambulanza per essere trasferita dall'ospedale di Soverato a quello di Catanzaro. È su questi elementi che la Procura di Catanzaro ha aperto un’indagine per omicidio colposo per accertare se il ritardo nei soccorsi abbia concorso

nel decesso di una bambina di 12 anni, arrivata ad Amaroni dalla Svizzera insieme ai genitori per trascorrere le vacanze estive.