Cronaca

Diga sul Melito, danno erariale da 260 milioni di euro

Duecentosessanta milioni di euro andati in fumo per un’opera mai realizzata. È il bilancio del fallimento della diga sul fiume Melito, in provincia di Catanzaro. Un progetto strategico rimasto sulla carta tra errori tecnici, autorizzazioni mai arrivate e contenziosi infiniti. Ora la Corte dei Conti chiama in causa il Consorzio di Bonifica e due dirigenti