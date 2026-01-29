Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Gioia, scoperto arsenale...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Gioia, scoperto arsenale delle 'ndrine: c'è anche un uzi

Un vero e proprio arsenale, composto anche da armi da guerra, è stato rinvenuto dalla guardia di finanza nella Piana di Gioia Tauro. Si indaga per risalire ai responsabili

29 gennaio, 2026
Tag
gioia tauro · 'ndrangheta
Cronaca

Catanzaro, 32enne muore in ospedale: aperta un inchiesta

28 gennaio 2026
Ore 12:13
Catanzaro, 32enne muore in ospedale: aperta un inchiesta
Cronaca

Spari contro il locale Il castello: la dda indaga Scornaienchi

29 gennaio 2026
Ore 14:24
Spari contro il locale Il castello: la dda indaga Scornaienchi
Cronaca

Erosione costiera, a rischio il turismo di Capo Vaticano

29 gennaio 2026
Ore 14:19
Erosione costiera, a rischio il turismo di Capo Vaticano
Cronaca

Gioia Tauro, sequestrato un arsenale della 'ndrangheta

29 gennaio 2026
Ore 06:57
Gioia Tauro, sequestrato un arsenale della 'ndrangheta
Cronaca

Bliz delle fiamme gialle di Cosenza nella sede Asp

28 gennaio 2026
Ore 21:12
Bliz delle fiamme gialle di Cosenza nella sede Asp
Cronaca

Vibo Valentia, è allarme per l'escalation criminale

27 gennaio 2026
Ore 18:09
Vibo Valentia, è allarme per l'escalation criminale
Cronaca

Parla la dottoressa aggredita: «Mai più su un'ambulanza»

27 gennaio 2026
Ore 12:54
Parla la dottoressa aggredita: «Mai più su un'ambulanza»
Cronaca

Risorse per le imprese danneggiate dal maltempo

27 gennaio 2026
Ore 12:52
Risorse per le imprese danneggiate dal maltempo
Cronaca

Scalea: tragico incidente sulla ss18 muore un 47enne

27 gennaio 2026
Ore 12:49
Scalea: tragico incidente sulla ss18 muore un 47enne
Cronaca

Ciclone Harry: è polemica sulle polizze catastrofali

27 gennaio 2026
Ore 12:47
Ciclone Harry: è polemica sulle polizze catastrofali
Cronaca

Muore 80enne a Corigliano Rossano: aperta un'inchiesta

27 gennaio 2026
Ore 12:45
Muore 80enne a Corigliano Rossano: aperta un'inchiesta
Cronaca

Maltempo Calabria, il Cdm delibera lo stato d'emergenza

27 gennaio 2026
Ore 11:42
Maltempo Calabria, il Cdm delibera lo stato d'emergenza
Cronaca

Ciclone Harry, Nava: «Città sul mare da riprogettare»

26 gennaio 2026
Ore 18:58
Ciclone Harry, Nava: «Città sul mare da riprogettare»
Cronaca

Schiavonea, casa violata e notti di terrore

26 gennaio 2026
Ore 13:20
Schiavonea, casa violata e notti di terrore
Cronaca

Attese e speranze dei sindaci grecanici dopo il ciclone

26 gennaio 2026
Ore 13:17
Attese e speranze dei sindaci grecanici dopo il ciclone
Cronaca

Ciclone Harry, Musumeci e Occhiuto nell'Area Grecanica

26 gennaio 2026
Ore 13:14
Ciclone Harry, Musumeci e Occhiuto nell'Area Grecanica
Cronaca

A Catanzaro si lavora per tornare alla normalità

26 gennaio 2026
Ore 13:12
A Catanzaro si lavora per tornare alla normalità
Cronaca

Smaltimento illecito di fanghi in mare, sequestrati beni per 10 milioni alla società Idrorhegion

26 gennaio 2026
Ore 12:46
Smaltimento illecito di fanghi in mare, sequestrati beni per 10 milioni alla società Idrorhegion
Cronaca

Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni

25 gennaio 2026
Ore 13:26
Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni
Cronaca

Caso Mattia Spanò, accolta l'istanza della difesa

24 gennaio 2026
Ore 12:55
Caso Mattia Spanò, accolta l'istanza della difesa
Cronaca

Omicidio suicidio a Mileto, una comunità sotto shock

24 gennaio 2026
Ore 12:28
Omicidio suicidio a Mileto, una comunità sotto shock

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio