Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Risorse per le imprese d...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Risorse per le imprese danneggiate dal maltempo

Le imprese artigiane danneggiate dal maltempo potranno beneficiare di risorse messe a disposizione dell'ente bilaterale per i primi interventi di pulizia e ripristino delle attività. Il fondo messo a disposizione ammonta a 25 mila euro

27 gennaio, 2026
Tag
maltempo calabria
Cronaca

Maltempo Calabria, il Cdm delibera lo stato d'emergenza

27 gennaio 2026
Ore 11:42
Maltempo Calabria, il Cdm delibera lo stato d'emergenza
Cronaca

Parla la dottoressa aggredita: «Mai più su un'ambulanza»

27 gennaio 2026
Ore 12:54
Parla la dottoressa aggredita: «Mai più su un'ambulanza»
Cronaca

Scalea: tragico incidente sulla ss18 muore un 47enne

27 gennaio 2026
Ore 12:49
Scalea: tragico incidente sulla ss18 muore un 47enne
Cronaca

Ciclone Harry: è polemica sulle polizze catastrofali

27 gennaio 2026
Ore 12:47
Ciclone Harry: è polemica sulle polizze catastrofali
Cronaca

Muore 80enne a Corigliano Rossano: aperta un'inchiesta

27 gennaio 2026
Ore 12:45
Muore 80enne a Corigliano Rossano: aperta un'inchiesta
Cronaca

Ciclone Harry, Nava: «Città sul mare da riprogettare»

26 gennaio 2026
Ore 18:58
Ciclone Harry, Nava: «Città sul mare da riprogettare»
Cronaca

Schiavonea, casa violata e notti di terrore

26 gennaio 2026
Ore 13:20
Schiavonea, casa violata e notti di terrore
Cronaca

Attese e speranze dei sindaci grecanici dopo il ciclone

26 gennaio 2026
Ore 13:17
Attese e speranze dei sindaci grecanici dopo il ciclone
Cronaca

Ciclone Harry, Musumeci e Occhiuto nell'Area Grecanica

26 gennaio 2026
Ore 13:14
Ciclone Harry, Musumeci e Occhiuto nell'Area Grecanica
Cronaca

A Catanzaro si lavora per tornare alla normalità

26 gennaio 2026
Ore 13:12
A Catanzaro si lavora per tornare alla normalità
Cronaca

Smaltimento illecito di fanghi in mare, sequestrati beni per 10 milioni alla società Idrorhegion

26 gennaio 2026
Ore 12:46
Smaltimento illecito di fanghi in mare, sequestrati beni per 10 milioni alla società Idrorhegion
Cronaca

Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni

25 gennaio 2026
Ore 13:26
Ciclone Harry, San Lorenzo e Brancaleone contano i danni
Cronaca

Caso Mattia Spanò, accolta l'istanza della difesa

24 gennaio 2026
Ore 12:55
Caso Mattia Spanò, accolta l'istanza della difesa
Cronaca

Omicidio suicidio a Mileto, una comunità sotto shock

24 gennaio 2026
Ore 12:28
Omicidio suicidio a Mileto, una comunità sotto shock
Cronaca

Maltempo, il sottosegretario Sbarra in Calabria

24 gennaio 2026
Ore 12:27
Maltempo, il sottosegretario Sbarra in Calabria
Cronaca

Escalation criminale a Vibo: incendi e intimidazioni

23 gennaio 2026
Ore 18:55
Escalation criminale a Vibo: incendi e intimidazioni
Cronaca

Ciclone Harry, la Regione chiede 300 milioni al Governo

23 gennaio 2026
Ore 18:51
Ciclone Harry, la Regione chiede 300 milioni al Governo
Cronaca

Violenza sessuale, arrestato latitante della Locride

23 gennaio 2026
Ore 13:25
Violenza sessuale, arrestato latitante della Locride
Cronaca

Ciclone Harry, Occhiuto sui luoghi del disastro

23 gennaio 2026
Ore 13:12
Ciclone Harry, Occhiuto sui luoghi del disastro
Cronaca

Montepaone prova a rialzarsi dopo il ciclone Harry

23 gennaio 2026
Ore 13:11
Montepaone prova a rialzarsi dopo il ciclone Harry
Cronaca

Maltempo, volontari al lavoro a Catanzaro

23 gennaio 2026
Ore 13:09
Maltempo, volontari al lavoro a Catanzaro

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Società

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Rocco Crudo e la sua galleria d'arte a LaC Storie

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Cultura

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio

A Reggio in mostra artisti e poeti del terzo millennio