Ciclone Harry, Occhiuto sui luoghi del disastro

Questa mattina sopralluogo a Catanzaro del presidente Occhiuto che ha illustrato le misure che la Giunta regionale adotterà per far fronte ai danni causati dal maltempo. Chiesto lo stato di emergenza per 300 milioni.
Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.