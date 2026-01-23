Social
Temi del giorno
Home page>Video>Cronaca>Ciclone Harry, Occhiuto ...

24 ORE ALL NEWS

Video

Cronaca

Ciclone Harry, Occhiuto sui luoghi del disastro

Questa mattina sopralluogo a Catanzaro del presidente Occhiuto che ha illustrato le misure che la Giunta regionale adotterà per far fronte ai danni causati dal maltempo. Chiesto lo stato di emergenza per 300 milioni. 

23 gennaio, 2026
Tag
roberto occhiuto · Catanzaro · ciclone harry · maltempo calabria
Cronaca

Cetraro, sette arresti per la latitanza di Luca Occhiuzzi

21 gennaio 2026
Ore 13:18
Cetraro, sette arresti per la latitanza di Luca Occhiuzzi
Cronaca

Violenza sessuale, arrestato latitante della Locride

23 gennaio 2026
Ore 13:25
Violenza sessuale, arrestato latitante della Locride
Cronaca

Montepaone prova a rialzarsi dopo il ciclone Harry

23 gennaio 2026
Ore 13:11
Montepaone prova a rialzarsi dopo il ciclone Harry
Cronaca

Maltempo, volontari al lavoro a Catanzaro

23 gennaio 2026
Ore 13:09
Maltempo, volontari al lavoro a Catanzaro
Cronaca

Usura, arresti tra Reggio Calabria e Catania

23 gennaio 2026
Ore 09:53
Usura, arresti tra Reggio Calabria e Catania
Cronaca

Ciclone, sopralluogo di Ciciliano a Catanzaro

22 gennaio 2026
Ore 19:40
Ciclone, sopralluogo di Ciciliano a Catanzaro
Cronaca

Ciclone Harry, le immagini girate dalla Guardia Costiera

22 gennaio 2026
Ore 18:42
Ciclone Harry, le immagini girate dalla Guardia Costiera
Cronaca

Grecanica e Locride devastate: emergenza a Condofuri

22 gennaio 2026
Ore 12:55
Grecanica e Locride devastate: emergenza a Condofuri
Cronaca

Maltempo, il capo della Prociv in visita a Catanzaro

22 gennaio 2026
Ore 12:52
Maltempo, il capo della Prociv in visita a Catanzaro
Cronaca

Il ciclone Harry devasta il lungomare di Davoli

22 gennaio 2026
Ore 12:44
Il ciclone Harry devasta il lungomare di Davoli
Cronaca

Il ciclone Harry devasta Catanzaro: centinaia di persone evacuate (anche) grazie ai Carabinieri

22 gennaio 2026
Ore 11:47
Il ciclone Harry devasta Catanzaro: centinaia di persone evacuate (anche) grazie ai Carabinieri
Cronaca

Maltempo in Calabria, nel Crotonese porti dannegiati

21 gennaio 2026
Ore 20:46
Maltempo in Calabria, nel Crotonese porti dannegiati
Cronaca

Grecanica, inizia la conta dei danni dopo la notte più dura

21 gennaio 2026
Ore 20:45
Grecanica, inizia la conta dei danni dopo la notte più dura
Cronaca

Maltempo, nella Locride inizia la conta dei danni

21 gennaio 2026
Ore 20:42
Maltempo, nella Locride inizia la conta dei danni
Cronaca

Maltempo, Catanzaro prova a rialzarsi

21 gennaio 2026
Ore 20:41
Maltempo, Catanzaro prova a rialzarsi
Cronaca

Siderno, il sindaco Fragomeni: «Situazione critica»

21 gennaio 2026
Ore 13:25
Siderno, il sindaco Fragomeni: «Situazione critica»
Cronaca

Maltempo, il sopralluogo nell'area allagata

21 gennaio 2026
Ore 13:23
Maltempo, il sopralluogo nell'area allagata
Cronaca

Maltempo, Catanzaro sott'acqua

21 gennaio 2026
Ore 13:20
Maltempo, Catanzaro sott'acqua
Cronaca

Tirreno cosentino, vento forte e treni in ritardo

21 gennaio 2026
Ore 13:15
Tirreno cosentino, vento forte e treni in ritardo
Cronaca

Cirò Marina, spaventosa mareggiata infrange le barriere del porto: ecco il VIDEO

21 gennaio 2026
Ore 12:30
Cirò Marina, spaventosa mareggiata infrange le barriere del porto: ecco il VIDEO
Cronaca

Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare

Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.

21 gennaio 2026
Ore 10:07
Harry travolge Locri, ingenti danni sul lungomare

24 ORE ALL NEWS

Playlist

Le storie di LAC

Cultura

LaC Storie, la montagna incantata

LaC Storie, la montagna incantata

Arbëria News

Società

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Uno sportello linguistico a tutela dell'arbëreshë

Ponte sullo Stretto

Video in evidenza

teaser video

teaser video

Arte

Società

Arte e solidarietà, al via la mostra "Artisti per Gaza"

Arte e solidarietà, al via la mostra \"Artisti per Gaza\"