Guerra, il diesel sfonda il tetto dei 2 euro al litro
Alla stazione Esso di Mesiano il gasolio ha raggiunto i 2,03 euro al litro, tra i prezzi più alti della zona. Automobilisti preoccupati tra rifornimenti ridotti e corse al pieno per timore di nuovi aumenti. I gestori spiegano che i rincari dipendono dalle compagnie petrolifere e dalle tensioni internazionali sul petrolio
Operazione della Dda di Catanzaro scattata all’alba: 10 persone in carcere e 3 ai domiciliari. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro: accuse legate allo smercio di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso