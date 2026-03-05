Guerra, il diesel sfonda il tetto dei 2 euro al litro

Cronaca

Alla stazione Esso di Mesiano il gasolio ha raggiunto i 2,03 euro al litro, tra i prezzi più alti della zona. Automobilisti preoccupati tra rifornimenti ridotti e corse al pieno per timore di nuovi aumenti. I gestori spiegano che i rincari dipendono dalle compagnie petrolifere e dalle tensioni internazionali sul petrolio