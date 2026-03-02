Guerra in Medio Oriente, studentesse catanzaresi bloccate a Dubai
Sono ore di grande apprensione per le due studentesse catanzaresi presenti a Dubai per partecipare ad un progetto formativo. Sarebbero dovute rientrare sabato mattina ma sono rimaste bloccate a seguito della chiusura dello spazio aereo.
