Cutro, tre anni dopo la tragedia: le testimonianze

All’alba la commemorazione sulla spiaggia di Steccato. In aula consiliare la testimonianza di Farzaneh Maleki

26 febbraio, 2026
naufragio cutro · crotone
