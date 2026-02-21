Social
"Risiko", nuovo colpo alla cosca Commisso

Questa mattina, in una conferenza stampa, sono stati illustrati i dettagli dell’operazione Risiko che ha sferrato un duro colpo alla cosca Commisso. Un’operazione svolta in collaborazione con l’FBI che ha portato all’arresto di sette persone.

21 febbraio, 2026
