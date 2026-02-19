Social
Rimborsi per l'auto blu, Occhiuto indagato a Roma

C’è la cronaca giudiziaria in apertura con l’inchiesta per l’auto blu che vede coinvolto il presidente della Regione, Roberto Occhiuto, che passa alla Procura di Roma per motivi tecnici.

19 febbraio, 2026
roberto occhiuto · auto blu
Cronaca

Eyphemos, nuovo processo d'appello per i fratelli Creazzo

19 febbraio 2026
Ore 12:26
Cronaca

L'auto blu di Occhiuto e la gogna mediatica

19 febbraio 2026
Ore 20:26
Cronaca

Cadavere in spiaggia a Tropea, l'indizio del giubbotto

19 febbraio 2026
Ore 12:28
Cronaca

Cassano e Sibari: piano di rilancio dopo il ciclone

19 febbraio 2026
Ore 12:18
Cronaca

Ciclone e danni: il clima minaccia le città di mare

19 febbraio 2026
Ore 12:16
Cronaca

Crolla il ponte Corace a Tiriolo

19 febbraio 2026
Ore 12:15
Cronaca

Il mare restituisce i corpi dei naufraghi invisibili

18 febbraio 2026
Ore 13:17
Cronaca

Cittanova, riaperte le indagini sull'omicidio Caruso

18 febbraio 2026
Ore 13:13
Cronaca

Il Tirreno continua a restituire cadaveri

17 febbraio 2026
Ore 20:53
Cronaca

La Sibaritide resiste e pensa già a come ripartire

17 febbraio 2026
Ore 19:30
Cronaca

Tropea, cadaveri in mare

17 febbraio 2026
Ore 13:33
Cronaca

Il maltempo mette alla prova la viabilità nel Vibonese

17 febbraio 2026
Ore 13:00
Cronaca

Onda anomala si abbatte sul lungomare di Fuscaldo

17 febbraio 2026
Ore 11:33
Cronaca

Mareggiate sul Tirreno, onda anomala a Fuscaldo

17 febbraio 2026
Ore 11:08
Cronaca

A Paola le onde minacciano la ferrovia

16 febbraio 2026
Ore 15:38
Cronaca

Maltempo e danni a Fuscaldo

16 febbraio 2026
Ore 15:34
Cronaca

La collina frana a Polia e minaccia la linea elettrica

16 febbraio 2026
Ore 15:25
Cronaca

Possibile rito esoterico al cimitero, Palizzi sotto shock

16 febbraio 2026
Ore 13:26
Cronaca

I tentacoli degli Arena su un villaggio turistico

16 febbraio 2026
Ore 13:24
Cronaca

Lutto nel giornalismo, addio a Michele Albanese

16 febbraio 2026
Ore 13:22
Cronaca

Nel Catanzarese aree interne isolate

16 febbraio 2026
Ore 13:19
