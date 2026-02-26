Tre anni da Cutro, il monito dei vescovi calabresi

Cronaca

Naufragio di Cutro: si è tenuta nei giorni scorsi una celebrazione congiunta dei vescovi di Crotone e Cosenza, mons. Torriani e mons. Checchinato in memoria delle vittime di tre anni fa. Il presule dell’Arcidiocesi bruzia ha sferzato i politici italiani ed europei: «Negare le migrazioni in Europa è come negare l’esistenza del sole»