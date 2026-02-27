Terminal bus di Vibo, degrado e chiusure dopo denunce
Sigillate con un lucchetto le porte laterali poche ore dopo la denuncia del gruppo Cuore Vibonese. Segnalate risse tra studenti, presenza di siringhe e locali usati come rifugio notturno. Chiesti controlli e videosorveglianza
Operazione della Dda di Catanzaro scattata all’alba: 10 persone in carcere e 3 ai domiciliari. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro: accuse legate allo smercio di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso