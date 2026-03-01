Cosenza, il Planetario è un bagno di sangue

Sono iniziate le operazioni di pulizia all’interno del Planetario Giovan Battista Amico, chiuso ormai dal 2020. Il conto, dalle prime stime, sembra essere salatissimo: un milione e mezzo soltanto per la lente Zeiss danneggiata. Ma gli interni restituiscono anche rifiuti sparsi, poltrone rotte e addirittura oggetti incendiati
Operazione della Dda di Catanzaro scattata all’alba: 10 persone in carcere e 3 ai domiciliari. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza del gip del Tribunale di Catanzaro: accuse legate allo smercio di stupefacenti aggravato dal metodo mafioso