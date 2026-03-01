Cosenza, il Planetario è un bagno di sangue

Cronaca

Sono iniziate le operazioni di pulizia all’interno del Planetario Giovan Battista Amico, chiuso ormai dal 2020. Il conto, dalle prime stime, sembra essere salatissimo: un milione e mezzo soltanto per la lente Zeiss danneggiata. Ma gli interni restituiscono anche rifiuti sparsi, poltrone rotte e addirittura oggetti incendiati