Maltempo, volontari al lavoro a Catanzaro

Si continua a lavorare senza sosta nell'area del lungomare di Catanzaro. Mezzi meccanici impegnati nel ripristino della viabilità e volontari accorsi in aiuto degli esercizi commerciali devastati dalle violente mareggiate.
Il ciclone Harry si è abbattuto con tutta la sua forza sulle coste joniche reggine e, nella notte, ha colpito travolgendo ogni cosa. A Locri ingenti i danni sul lungomare, con le altissime onde che continuano a sbattere contro i muri di contenimento e la pavimentazione divelta in diversi punti.