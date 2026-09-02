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Cronaca

Giuseppe Scorza colpito piu volte al torace e al volto

È stato ucciso con diversi colpi di arma da fuoco al torace e al volto, Giuseppe Scorza, il 36enne freddato venerdì scorso a Cassano Jonio. Sono gli esiti dell’autopsia eseguita sul corpo del giovane

2 settembre, 2026
Cronaca

Dramma di Mileto, muore anche la piccola Ema

2 settembre 2026
Ore 11:02
Dramma di Mileto, muore anche la piccola Ema
Cronaca

Sibaritide, blitz contro lo sfruttamento dei braccianti

2 settembre 2026
Ore 11:03
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Cronaca

Sparatoria a Vibo, arrestato l'autore: è un 54enne

1 settembre 2026
Ore 18:54
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Cronaca

Tragedia a Mileto, muore la mamma della piccola Emma

1 settembre 2026
Ore 18:53
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Cronaca

Assalti ai bancomat, torna la paura nel Reggino

1 settembre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Allacci abusivi alla rete idrica, denunce nel Crotonese

1 settembre 2026
Ore 07:36
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Cronaca

Carcere di Rossano, organici da adeguare

30 agosto 2026
Ore 11:25
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Cronaca

Omicidi e Sibaritide, un cimitero a cielo aperto

30 agosto 2026
Ore 11:18
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Cronaca

Un 60enne ferito e suo figlio pestato: è giallo a Vibo

29 agosto 2026
Ore 10:49
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Cronaca

Agguato a Lauropoli, rabbia e indagini a Cassano

29 agosto 2026
Ore 10:12
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Cronaca

Sibaritide, cresce l'allarme criminalità

29 agosto 2026
Ore 09:23
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Cronaca

Beccato dal drone mentre appicca un incendio, arrestato

28 agosto 2026
Ore 19:00
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Cronaca

Mileto, lutto cittadino dopo la tragedia al B&B

28 agosto 2026
Ore 11:23
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Cronaca

Agguato a Cassano, ucciso Giuseppe Scorza

28 agosto 2026
Ore 10:56
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Cronaca

Delitto Scorza, una lunga scia di sangue familiare

28 agosto 2026
Ore 10:45
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Cronaca

Esplosione a Mileto, muore il papà della piccola Ema

28 agosto 2026
Ore 09:03
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Cronaca

Sequestrato il depuratore di Mandatoriccio

28 agosto 2026
Ore 08:59
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Cronaca

Mileto, esplosione al B&B: Ema lotta per la vita

27 agosto 2026
Ore 12:09
Mileto, esplosione al B&B: Ema lotta per la vita
Cronaca

Autostazione Cosenza, la rabbia dei residenti

27 agosto 2026
Ore 12:01
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Cronaca

Bifano, tentato strangolamento e otto colpi alla testa

26 agosto 2026
Ore 12:00
Bifano, tentato strangolamento e otto colpi alla testa
Cronaca

Mileto, turisti sloveni gravi dopo l'incendio nel B&b

26 agosto 2026
Ore 11:50
Mileto, turisti sloveni gravi dopo l'incendio nel B&b

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