Cronaca

Guardia medica chiusa, uomo muore d'infarto a Falerna

A Falerna un uomo è morto d'infarto in piazza: aveva accusato dei malori e si era recato in Guardia Medica, ma aveva trovato chiuso. L'indignazione del sindaco: «Tutto ciò è inaccettabile». E l'Asp di Catanzaro risponde: «non siamo riusciti a individuare nessuno per il turno del 26 maggio»