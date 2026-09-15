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Cronaca

Iannucci indagato, l'ex sindaco di Carolei si difende

Oltre due ore davanti al gip per l’ex sindaco di Carolei Francesco Iannucci, indagato per adulterazione delle acque, corruzione e turbativa d’asta. Iannucci ha risposto a tutte le domande

15 settembre, 2026
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carolei · sindaco carolei
Cronaca

Vibo, incendio nel cantiere di via degli artigiani

14 settembre 2026
Ore 12:14
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Cronaca

Cosenza, piovono calcinacci dal ponte Pietro Mancini

15 settembre 2026
Ore 12:18
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Cronaca

'Ndrangheta, maxi sequestro da oltre 162 milioni

15 settembre 2026
Ore 12:16
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Cronaca

Seminara, l'incubo in casa: «Aiutateci a vivere»

15 settembre 2026
Ore 12:14
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Cronaca

Morte di Denise Cosco, sequestrati casa e cellulari

14 settembre 2026
Ore 12:19
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Cronaca

Vibo, morta dopo l'intervento: due Procure indagano

13 settembre 2026
Ore 11:06
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Cronaca

A Mileto l'ultimo saluto a Giuseppe Bianchi

12 settembre 2026
Ore 17:59
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Cronaca

Carolei, tutte le accuse al sindaco Iannucci

12 settembre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

Carolei, sindaco indagato: ma si dimettono tutti

11 settembre 2026
Ore 19:00
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Cronaca

Monsignor Savino, chiediamo tutti perdono a Denise

11 settembre 2026
Ore 18:56
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Cronaca

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11 settembre 2026
Ore 12:01
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Cronaca

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11 settembre 2026
Ore 12:00
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Cronaca

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11 settembre 2026
Ore 11:59
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Cronaca

Minacce ai figli Scarcella, sciopero della fame

11 settembre 2026
Ore 11:58
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10 settembre 2026
Ore 12:28
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Cronaca

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10 settembre 2026
Ore 12:27
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Cronaca

Omicidio Chindamo, otto nuovi indagati

10 settembre 2026
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Cronaca

Incidente sulla Jonio-Tirreno, 3 morti e un ferito

10 settembre 2026
Ore 12:03
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Cronaca

Xylella a Taurianova, l'esperto: «Ecco come fermarla»

8 settembre 2026
Ore 12:13
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Cronaca

Truffe sui fondi agricoli, 5 arresti

7 settembre 2026
Ore 12:03
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Mileto: centinaia di fiaccole per Izidor, Petra ed Ema

7 settembre 2026
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